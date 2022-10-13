İstanbul Zeytinburnu Belediyesi işçi alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi bünyesine 2 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, özel eğitim öğretmeni alınacak.
Son başvuru tarihi 20 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
İlgili bölümlerden mezun olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Zeytinburnu'nda ikamet etmek.
GEREKLİ BELGE
Kimlik fotokopisi,
Diploma fotokopisi,
1 adet fotoğraf.
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