İstanbul Zeytinburnu Belediyesi işçi alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi bünyesine 2 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, teknik veri giriş personeli alınacak.
Son başvuru tarihi 14 Kasım 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
30 yaşından gün almamış olmak,
Çalışmaya engel durumu olmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerliği yapmış olmak,
Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak.
GEREKLİ BELGELER
Başvuru formu,
Kimlik fotokopisi,
1 adet vesikalık fotoğraf.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.