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İstanbul Zeytinburnu Belediyesi işçi alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 2 işçi alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 12:25
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İstanbul Zeytinburnu Belediyesi işçi alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi işçi alacak
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İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul ili Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 Teknik Veri giriş personeli alınacaktır.

Adaylar başvurularını 14 Kasım 2022 tarihine kadar Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi No:165 Zeytinburnu/İstanbul adresine yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım mühendisliği, Matematik mühendisliği ve Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

PHP, Flutter, JavaScript, Html, CSS, MYSQL konularında tecrübeli olmak ve C, C#, Net Core teknolojilerinde tecrübeli olmak,

Yeni yazılım geliştirme projelerinin analiz tasarım yazılım aşamalarında aktif rol alabiliyor olmak,

Gelen talepler doğrultusunda uygulamalar üzerinde değişiklik yapabiliyor olmak,

Tercihen teknik literatürü takip edebilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilecek olmak,

30 yaşından gün almamış olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak.

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