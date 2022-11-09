İstanbul Zeytinburnu Kiptaş personel alacak

İstanbul Zeytinburnu Kiptaş bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, daimi olarak avukat alınacak.
Son başvuru tarihi 15 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Üniversitelerin hukuk bölümünden mezun olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş.
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