İstanbul Zeytinburnu’nda iş merkezindeki yangını söndürme çalışmaları saatlerdir sürüyor

İstanbul Zeytinburnu’nda bir iş merkezinin depo kısmında çıkan yangını söndürme çalışmaları saatlerin ardından hâlâ devam ediyor.
Yangın, saat 17.00 civarında Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi’ndeki bir iş merkezinin depo kısmında başladı.
Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını söndürme çalışmaları saatlerdir sürüyor.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.