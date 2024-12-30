İstanbul'a 15 gün boyunca kar yağacak! Tarih verildi

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, yaptığı son hava durumu değerlendirmesinde İstanbul’da ocak ortasından şubat sonuna kadar 15 günlük kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Yılbaşından itibaren hava durumuna ilişkin detaylı bir değerlendirmelerde yapan Köse, "Ocak ayının ilk haftasında yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağış olmayacak ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yağışlar geri dönecek. Beklentimiz, ocak ortasından itibaren İstanbul’un yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

Öte yandan uzmanlar, özellikle kış aylarında meydana gelebilecek hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirterek, sürücülerin ve vatandaşların olası kar yağışında dikkatli olmalarını önerdi.