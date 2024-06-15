İstanbul'a 2 yeni AVM geliyor. İlçeleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
İstanbul'a 2 yeni AVM geliyor. İlçeleri belli oldu

ECE Türkiye, bu yıl içerisinde İstanbul'da 2 yeni AVM açmayı planlıyor. Dev şirket 200 AVM sayısını böylece 202'ye çıkartacak. Şirket yetkilisi yılın ilk 5 ayında satış cirolarını yüzde 82 artırdıklarını ileri sürdü.

İstanbul'da büyük rağbet gören AVM'lerin sayısı her gün artmaya devam ediyor. Büyük çoğunluğunda doluluk oranı beklentilerin üstünde. Alman ECE Marketplaces’in iştiraki olan ve yönetiminde 200 AVM bulunan ECE Türkiye, yerel portföyünü genişletmeye devam ediyor.

Dev şirket İstanbul Çekmeköy ve Başakşehir ilçelerinde 2 yeni AVM açmayı planlıyor. Ayrıca yine bu yıl içersende Bornova ve Luviya projelerini de portföyüne dahil edecek.

Antalya'da inşa edilecek Luviya dev bir proje. 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olacak Luviya'da 653 daire, 5 yıldızlı bir otel ve A sınıf ofis alanı ve 200 mağazayı bünyesinde barındıracak.

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı, yılın ilk 5 ayında parakende satış cirolarını yüzde 82 artırdıklarını açıkladı.

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