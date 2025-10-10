Romanya'nın Bükreş kentinden ilk seferin yapılması nedeniyle havalimanı B15 kapısı önünde karşılama töreni düzenlendi.

İGA ve AnimaWings yetkililerinin katıldığı tören, kurdele kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile bitti.

Ekim ayı itibarıyla, Romanya'nın 5 farklı şehrinden İstanbul'a düzenli uçuşlara başlayan AnimaWings, Bükreş'ten pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve pazar günleri haftada toplam 5 uçuş, Krayova ile Temeşvar şehirlerinden pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada 2'şer uçuş, Laşi şehrinden pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 uçuş, Koloşvar'dan ise perşembe ve pazar olmak üzere haftada 2 gün sefer düzenleyecek.

AnimaWings'in uçuş başlatmasıyla İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı hava yolu şirketi 115'e yükseldi.