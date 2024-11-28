İstanbul'a 9 metro ve tramvay hattı geliyor. İBB güzergahları açıkladı

İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu ve toplu taşımaların dolup taşması alternatif seçenekleri de beraberinde getirdi. İBB, İstanbul’da ulaşımı rahatlatmaya yönelik projeler hayata geçiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu kapsamda 76 kilometre uzunluğa sahip 9 yeni hat için çalışmalara başlıyor.

İSTANBUL'DA ULAŞIM YATIRIMLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 2024 yılı bütçesi olan 564 milyar liranın kabul edilmesinden sonra, yeni metro ve tramvay projelerini duyurdu. Saraçhane'de gerçekleştirilen bütçe toplantısında, bu yatırımların şehrin trafik yoğunluğunu azaltmada önemli bir rol oynayacağına dikkat çekildi.

İŞTE HAYATA GEÇECEK YENİ HATLAR

Yeni projeler kapsamında, İstanbul'un dört bir yanına yayılacak olan metro ve tramvay hatları şu şekilde:

1. Ümraniye-Üsküdar-Beykoz Metro Hatti

2. Haciosman-Çayırbaşı-Sarıyer Metro Hatti

3. İTÜ-Maslak-Kâğıthane Metro Hattı

4. Üsküdar-Kadıköy Metro Hattı

5. Ayvansaray-Fenertepe Metro Hattı

6. Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metro Hattı (Emek-Söğütlüçeşme Arası)

7. Bostancı-Kayışdağı Tramvay Hattı

8. Laleli-Ayvansaray Tramvay Hatti

9. Zincirlikuyu-Ortaköy Teleferik Hattı