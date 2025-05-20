İstanbul'a bağlı ilçeydi! İl yapıldıktan sonra en gözde kentlerden biri oldu

Bir zamanlar sadece İstanbul'a bağlı sakin bir ilçe olarak bilinen Yalova, bugün Marmara Denizi'nin kıyısında, doğayla iç içe bir yaşam arayanların ve kısa tatil rotaları tercih edenlerin gözdesi haline geldi. Son yıllarda büyük bir değişim ve gelişim gösteren kent, aynı zamanda yatırımcıların da radarında yer alıyor. Termal kaynakları, denize kıyısı olan şirin ilçeleri, feribotla İstanbul'a kolay ulaşımı ve hızla yükselen konut projeleriyle Yalova, hem turizmde hem de gayrimenkul sektöründe adından sıkça söz ettiriyor.

Uzun Yıllar İstanbul'un Sakin Bir Köşesiydi

Yalova, uzun yıllar boyunca İstanbul'un sakin ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçesi olarak biliniyordu. Osmanlı döneminden itibaren önemli bir durak noktası olan bu bölge, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da İstanbul'a bağlılığını sürdürdü. Özellikle termal kaynakları, eşsiz doğası ve İstanbul'a olan yakınlığı sayesinde, şehir yaşamının gürültüsünden kaçmak isteyenler için popüler bir durak haline gelmişti.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim kentim" diyerek özel bir önem atfettiği Yalova, bir dönem yazlık başkent işlevi de görmüştü. Atatürk'ün isteğiyle 1930 yılında resmen İstanbul'un ilçeleri arasına dahil edilen Yalova'nın kaderi, 1995 yılında alınan kritik bir kararla tamamen değişti.

İstanbul'dan Ayrılıp İl Oldu: Yeni Bir Dönem Başladı

6 Haziran 1995 tarihinde yapılan düzenlemeyle Yalova, İstanbul'dan ayrılarak müstakil bir il haline getirildi. Bu karar, sadece bir statü değişikliği olmakla kalmadı, aynı zamanda Yalova'nın idari sınırlarının da genişlemesini sağladı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Altınova, Subaşı ve Kaytazdere beldeleri ile Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Armutlu beldesi de Yalova'nın yeni topraklarına katıldı. Bu adımla Yalova, yeni bir idari yapı ve genişleyen sınırlarıyla güçlü bir il konumuna yükseldi.

Ulaşım Avantajı ve Yükselen Değerler

İstanbul'a olan coğrafi yakınlığıyla büyük bir avantaj sağlayan Yalova, karayolu ve özellikle deniz yolu (feribot) ile kısa sürede ulaşılabilir olması sayesinde ikinci konut talebinde büyük bir artış yaşadı. Yazlık ev, dağ evi ve arsa yatırımları açısından önemli bir potansiyele sahip olan kent, aynı zamanda kalıcı yaşam için de tercih edilen iller arasına girdi.

Termal ilçesi başta olmak üzere birçok bölgesinde şifalı su kaynaklarına sahip olan Yalova, sağlık turizmine de ev sahipliği yapıyor. Sahil şeridi boyunca uzanan yürüyüş yolları, ormanlık alanlar ve dağlık coğrafyasıyla şehir, doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

2025 yılı itibarıyla Yalova Merkez, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal olmak üzere 6 ilçeden oluşan Yalova, her geçen yıl artan nüfusu ve büyüyen yatırımlarıyla artık geçmişin sessiz sahil kasabası değil; Marmara'nın yükselen ve gözde şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.