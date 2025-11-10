İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yayımladığı rapora göre, megakentte bu gece saatleri itibarıyla kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların cuma gününe kadar süreceğinin ifade edildiği raporda, sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Yarından itibaren sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derece civarında mevsim normallerinde, gece saatlerinde ise 13-14 civarında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şu şekilde:

Yarın: 19, kuvvetli sağanak yağışlı

Çarşamba: 17, sağanak yağışlı

Perşembe: 18, hafif yağışlı

Cuma: 17, hafif yağışlı

Cumartesi: 17, parçalı ve çok bulutlu

Pazar: 19, parçalı ve çok bulutlu

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı rapora göre ise yağışlar Marmara ve Trakya bölgelerinde de etkili olacak.

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'de sağanak geçişleri görülecek. Yağışlar batı illerinde kuvvetli olması bekleniyor.