İstanbul'a çok kuvvetli geliyor. İBB, AFAD ve Meteoroloji uyardı

İstanbul'da yarın kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi olmak üzere yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden gerçekleştirilen açıklamaya göre, yarın sabah 07.00 ile 12.00 saatleri arasında şehrin kuzey bölgeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yapılan açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

AFAD DA UYARDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yağışa karşı vatandaşları uyardı. AFAD'ın verdiği mesajda,

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelerde27 Ağustos Salı günü sabah ve öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

BİR UYARI DA İBB'DEN

Yağışlarla alakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbulluların dikkatine! AKOM verisine göre il genelinde yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO 153 ile iletişime geçiniz" ifadeleri kullanıldı.