İstanbul’a gezmeye gelmişti! Kavgada öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kocaeli’nden İstanbul’a gezmeye gelen 23 yaşındaki Sühpan Yağmahan, Ataşehir'de seyir halinde bulunduğu sırada yol kenarında duran kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yağmahan'ı bir kişi bıçakladı. Yağmahan, aldığı bıçak darbesi sonrası hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 9 Ocak saat 03.15 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Batman'dan, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir restorana çalışmak için gelen Süphan Yağmahan ve arkadaşları İstanbul'a gezmeye geldiler.

Yağmahan, sürücüsü olduğu 27 AFH 698 plakalı hafif ticari araçla cadde üzerine ilerlerken bu sırada yol kenarında bulunan Ö.K., A.A. ve T.Ö. tarafından iddiaya göre kendilerine küfür edildi. Yağmahan ve arkadaşları araçtan inip şüphelilerle tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süphan Yağmahan, aldığı darbelerle yere düştü. Bu sırada T.Ö., yerdeki Yağmahan'ı karnından bıçakladı. Saldırının ardından şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine oaly yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yağmahan, hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yağmahan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Süphan Yağmahan'ın cenazesi ailesinin de bulunduğu memleketi Batman'da, Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Kavga anları da güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kaçan şüpheliler Ö.K., A.A. ve T.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ö ve Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.A. ise adi kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’a gezmeye gelmişti! Kavgada öldürüldü

İstanbul’a gezmeye gelmişti! Kavgada öldürüldü

İstanbul’a gezmeye gelmişti! Kavgada öldürüldü

İstanbul’a gezmeye gelmişti! Kavgada öldürüldü

İstanbul’a gezmeye gelmişti! Kavgada öldürüldü

İstanbul’a gezmeye gelmişti! Kavgada öldürüldü

İstanbul’a gezmeye gelmişti! Kavgada öldürüldü

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