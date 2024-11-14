İstanbul’a kar geliyor! Uzman isim tarih verdi

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alıyor. Hafta sonu Türkiye’nin genelinde gök gürültülü sağanak yağış hakim. Yarın ise İstanbul, İzmir ve Antalya dahil birçok kentte gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

SAAT VERDİ

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara ve Ege Bölgesi için saat vererek şunları söyledi,

"Bu sene bir türlü kış sıcakları düşmedi. Hala sonbahar sıcaklıkları devam ediyor. Ama bu akşamdan itibaren Marmara ve Ege Bölgesi büyük bir yağış geliyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul'da gösterecek. Asıl tehlikeli tarafı İzmir'in kuzey ilçeleri, Balıkesir civarlarında akşam saatlerinde kuvvetli yağmur var. Bu arada su baskınları olabilir. Hatta gece saatlerinde İzmir'in içinde su baskını olabilir. Buradaki vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım."

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Orhan Şen, sıcaklıkların yarından itibaren düşeceğini ifade etti. Pazar günü Doğu Anadolu'ya yoğun kar yağışı uyarısı yapan Şen, "Türkiye'nin hemen hemen her yerinde etkisini gösterecek. Bazı yerlerde 6-7 dereceye varan düşüşler olacak. İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 12-13 dereceye kadar düşecek. İzmir 21 derece. Bu akşamdan itibaren başlayacak sistemde Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış var. Bunu çiftçiye müjde olarak verelim. Hafta sonu gelecek yağışlar, pazar günü sıcaklıkların düşmesiyle Doğu Anadolu ve kuzeyinde yoğun kar yağışı da görülebilecek. Pazartesiden sonra Batı'da sıcaklıklar yükselecek ve yağışlar sona erecek" dedi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için de tarih verdi.

Şen, "Batı'ya kar aralık aylarında pek görünmüyor. Batı'ya kar yağışı deyince İstanbul akla geliyor. İstanbul'a karı ocak ayında göreceğiz. Yerde tutar mı tutmaz mı göreceğiz. Ama Batı'daki kar yağışı için daha zaman var" ifadelerini kullandı.