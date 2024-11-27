İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Uzmanların açıklamalarına göre, Trakya ve Marmara Bölgesi, kış aylarında kar yağışıyla karşılaşabilir. İstanbul’un bazı bölgelerinde de kar yağışı görülme olasılığı bulunuyor. Ancak, bu yağışların çok yoğun olmayacağı ve daha kısa süreli gerçekleşeceği öngörülüyor.

Ankara ve Van gibi şehirlerde kar yağışının mevsim normallerinden erken başlaması, kışın genel olarak sert geçeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor. ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) de Türkiye’de bu yıl kışın oldukça sert geçeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

İstanbul’da hava sıcaklıkları son günlerde mevsim normallerinin altına düştü. Uzmanlar, bu soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek, kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyor. Ancak kar yağışının sıklığı ve yoğunluğu, ilerleyen dönemdeki meteorolojik gelişmelere bağlı olarak netleşecek.

Sonuç olarak, İstanbul ve Türkiye genelinde bu yıl kış aylarının sert geçeceği ve kar yağışının uzun bir aradan sonra İstanbul’a geri dönebileceği ifade ediliyor.