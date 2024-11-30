İstanbul’a kar yağacak. Uzman isim ne zaman yağacağını açıkladı

İstanbul geçtiğimiz günlerde lodoslu fırtınanın ve sağanak yağışı yaşadı. Fırtınalı hava ile yağan kar Pendik, Sultanbeyli, Kartal ve havalimanı çevresindeki yüksek ve ormanlık kesimlerde görülse de büyük bir etki yaratmadı.

Fırtına ile bir anda soğuk havanın etkisi altına giren İstanbul'da bu sene kışın normal geçeceği düşünülüyordu.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAĞI GÜN YAKINLAŞTI

CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da merakla beklenen kar yağışıyla ilgili önemli bilgileri paylaştı.

Kış mevsiminin bu sene normal geçeceğini ifade eden Orhan Şen, şunları söyledi,

"Bu sene bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var.

İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelir? Önümüzdeki 10 gün içerisinde öyle bir şey yok. Hafta sonu sıcaklıklar artıyor, 15 dereceye kadar çıkacak. Bugün 12 derece civarında.

Aralık ayı içerisinde hiç kar yağmaz diyemeyiz ama genel değerlendirmeye baktığımız zaman aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası olabilir.

Tabi Aydos tepesine kar yağması İstanbul'a kar yağdı demek değil. İstanbul'da kar yağacak dediğimiz zaman Levent'e, Aksaray'a, Esenler'e kar yağması lazım"