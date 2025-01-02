İstanbul'a lapa lapa kar yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağdığında İstanbul'a kar yağdı denilemeyeceğini söyleyen Orhan Şen, kentte 2025'in ilk karı için tarih verdi.

Yılbaşında kar hayali kuran İstanbullular 2025'e ılık bir havada girdi. Hafta sonu ile birlikte hava sıcaklıklarında düşüş görülecek İstanbul'da bu hafta da kar yağışı beklenmiyor.

Prof. Dr. Orhan Şen ise Ocak ayı içinde İstanbul'da kar yağışı beklendiğini söyledi.

2025'İN İLK KARI BU AY YAĞACAK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen katıldığı yayında Türkiye'ye yeni yılın ilk karının Ocak ayının 4'ü 5'i gibi düşeceğini ancak İstanbul'da kar yağışının beklenmediğini söyledi. Karın ancak Marmara'nın doğusunda, Kocaeli'nde ve Bursa civarında yağabileceğini belirtti.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Orhan Şen, ancak Ocak ayı içerisinde İstanbul'a da kar yağacağını belirterek bunun için ayın ikinci haftasının beklenmesi gerektiğini belirtti.

Orhan Şen "İstanbul'a baktığımız zaman, ayın 12'si veya 12'sini geçtikten sonra, yani Ocak ayının ikinci haftasında sonuna doğru Marmara bölgesinde de bir kar gözüküyor. İstanbul da dahil olmak üzere..." diye konuştu.