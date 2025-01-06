İstanbul'a lapa lapa yağacak karın net tarihi belli oldu. Güneşli havaya aldanmayın

İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışının tarihi belli oldu. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ocak ortasında karın İstanbul'a ulaşacağını duyurdu. İstanbulluların sabırlı olmaları gerekiyor.

İstanbul, 2024'ün ilk kar yağışını beklerken, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, karın kesin olarak Ocak ortasında yağacağını açıkladı. Önceki tahminlere göre karın, 10-11 Ocak civarında başlaması bekleniyordu, ancak sistemin gecikmesi nedeniyle kar yağışı biraz daha ertelendi.

Prof. Dr. Şen, İstanbul’un karla tanışmasının, Ocak ayının ortalarını bulacağını belirtti. Havanın şu an Balkanlar’dan etkilenmeye devam ettiğini ve bu sebeple kar yağışının ilerleyen günlerde İstanbul’a ulaşacağı bilgisini verdi. Şen, "Ocak ve Şubat aylarında İstanbul’da kışın etkisi daha belirgin olur. Aralık ayında ise kar yağışı genellikle görülmez," dedi.

İstanbul'da bu hafta ve önümüzdeki hafta kar beklenmediğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, lodos etkisinin yoğun olacağını söyledi. Lodosun, hava kirliliğini artırması ve sıcaklık dalgalanmalarına yol açması bekleniyor. Uzmanlar, bu dönemde hava kirliliği konusunda önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Şen’in açıklamalarına göre, İstanbullular’ın bu soğuk havaya aldanmaması ve kar için sabırlı olmaları gerektiği ifade ediliyor. Kar yağışı, şehrin beyaza bürünmesini bekleyenler için ise biraz daha zaman alacak.