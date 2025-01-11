İstanbul'a lapa lapa yağacak tarih erkene çekildi. Balkanlar'dan yola çıktı hızla geliyor

İstanbul'da merakla beklenen kar yağışının tarihi erkene çekildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Ocak itibarıyla İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul'da, kar yağışı beklenen tarihten bir gün önce başlayacak.

MGM'nin açıklamalarına göre, Trakya Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da hafta sonu başlayacak olan kar yağışı, 13 Ocak Pazartesi günü İstanbul'a ulaşacak. Meteoroloji uzmanları, hafta başında beklenen soğuk hava dalgasının şehri etkisi altına alacağını ve kar yağışının ardından sıcaklıkların hızla düşeceğini belirtti.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretse de, 9-12 Ocak tarihleri arasında sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar, İstanbul’da sıcaklıkların sıfırın altına inmesine neden olacak ve bu da kar yağışı ihtimalini artıracak. 13 Ocak'tan itibaren kar yağışının etkisini hissettireceği ve 14 Ocak’ta şehir genelinde kar yağışının daha yoğun olacağı belirtiliyor.

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, Ocak ayında mevsimsel tahminlerin beklenmedik bir şekilde değiştiğini ifade etti.

7 Ocak itibarıyla Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisini gösterdiğini belirten Köse, “Ocak ortasından Şubat sonuna kadar sürecek bir kar yağışı dönemi bekliyoruz” şeklinde konuştu. Bu dönemde İstanbul ve çevresindeki illerde kar yağışının süreklilik gösterebileceği öngörülüyor.

Yetkililer, kar yağışına karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Hava Durumu Tahmini:

9-12 Ocak: Sağanak yağışlar etkili olacak.

13 Ocak: Kar yağışı İstanbul sınırlarına ulaşacak.

14 Ocak: Şehir genelinde kar yağışı etkili olacak.