İstanbul'a okumaya gelmişti! Dünya devine transfer oluyor

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İstanbul'a okumaya gelmişti! Dünya devine transfer oluyor

İstanbulspor'da performansıyla göz dolduran Gaossou Diarra'ya sürpriz bir talip çıktı. Hollanda Ligi'nin devi Feyenoord, Diarra için İstanbulspor'a teklif yaptı.

İstanbulspor forması giyen Gaossou Diarra için flaş bir transfer gelişmesi öne sürüldü. Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, 22 yaşındaki forvet Diarra için resmi teklif yaptı.

1908 NL'nin haberine göre; Feyenoord, Gaoussou Diarra için İstanbulspor'a 1 milyon euro bonservis, bonuslar ve sonraki satıştan pay teklif etti.

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16 GOL ATTI

2024 yılı başında İstanbul'a üniversite okumak için gelen 2002 doğumlu Diarra, bu sezon 37 maçta 16 gol, 2 asiste imza atarak müthiş bir sezon geçirmişti.

Malili oyuncu, kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmesini Tuzlaspor ile yapmıştı.

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