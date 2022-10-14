İstanbul'a Reverans sanatseverlerle buluştu

İsveçli-Alman sanatçının İstanbul'un mimarisi ve günlük yaşamı temasıyla, son 15 yılda çalıştığı siyah-beyaz fotoğraflarından oluşan sergi, 20 Ekim - 20 Kasım günleri arasında Şule Gazioğlu Art & Design Galeri'de izlenebilir.

Fotoğraf sanatçısı ve film yönetmeni Annette Louise Solakoğlu, küratörlüğünü Şule Gazioğlu'nun gerçekleştirdiği 'İstanbul'a Reverans' sergisinde, şehrin sokaklarında gezinerek İstanbul'un mimari güzelliğini ve insan dokusunu lensiyle yakalarken, şehrin barındırdığı çeşitliliği bazen göz alıcı ve kentsel, bazense nostaljik ve tarihi yönüyle gözler önüne seriyor.

Orhan Veli, Nazım Hikmet ve diğer ustaların eserlerinden ilham alan Solakoğlu, imgelerine lirik bir meditasyon getiriyor: "Gözlem ve zamanlama, çalışmalarımın temel unsurlarıdır. İstanbul sokaklarında uçup giden her günü zamansızlık mertebesine yükseltmek için sessiz bir şiir arıyordum".

İstanbul'un derin ve karmaşık tarihinin mirası, modern kentin mimari dokusuna işlenmiş. İstanbul, güzelliğin ve kaosun, zıt ideolojilerin ve kültürlerin, zengin bir geçmişin ve gençlik coşkusunun birlikte var olduğu sürekli değişen bir şehir. Gösteriş ve ihmal, zarafet ve kabalık, geçmiş ve modernite arasında günlük yaşamlarını sürdüren İstanbullular, özellikle dinlenecek ve keyif alacak bir yer bulma konusundaki yetenekleriyle karşımızdalar. En kaotik ortamda bile İstanbulluların gözleri, günlük sıkıntıların kasvetinin içinde bir hoşluk, romantik bir kaçış, bir ışık arıyor.

Büyük bir duyarlılığa işaret eden görselleri ile İstanbul'un ikilemini ve şehrin çapraşık yapısını ortaya koyan sergi, tarihi sahne arkasını kadrajina alırken, şehrin mimari ekosisteminin bir parçası olarak AKM, Arter ve Galataport gibi yeni inşa edilen mekanlarını da kayda alıyor, geçmişini yansıtıyor, evrimine tanıklık ediyor.