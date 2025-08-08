İstanbul'a sprey yağış uyarısı! Semt semt açıkladı

Hava durumuna ilişkin gelişmelere yönelik paylaşımlarıyla öne çıkan isimlerden biri olan Orçun Bostancı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'a yönelik sprey yağış uyarısında bulundu.

Bostancı paylaşımında; "8 Ağustos cuma günü kıyı konverjansına bağlı olarak Karaburun - Şile arasındaki İstanbul'un kuzey semtlerinde gün boyu sprey sağanaklar şeklinde yağış görülebilir. Yağışlar güneyde Başakşehir Ümraniye hattına kadar etkisini gösterebilir. Sonbahar tadında bir hava ihtimali yüksek" ifadelerine yer verdi.