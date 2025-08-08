İstanbul'a sprey yağış uyarısı! Semt semt açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da bir süredir yükselen hava sıcaklıkları gündelik hayatta vatandaşları zorlaştırırken ileri yaştaki vatandaşlar içinde olumsuz durumları beraberinde getirebiliyor. Sağlık problemleri olan vatandaşların aşırı sıcaklarda özellikle güneşin tepede olduğu saatlerde güneşe çıkmaması konusunda uyarılar sürerken hava durumu ile ilgili dikkat çeken bir uyarı daha geldi.

Hava durumuna ilişkin gelişmelere yönelik paylaşımlarıyla öne çıkan isimlerden biri olan Orçun Bostancı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'a yönelik sprey yağış uyarısında bulundu.

pre.jpg

Bostancı paylaşımında; "8 Ağustos cuma günü kıyı konverjansına bağlı olarak Karaburun - Şile arasındaki İstanbul'un kuzey semtlerinde gün boyu sprey sağanaklar şeklinde yağış görülebilir. Yağışlar güneyde Başakşehir Ümraniye hattına kadar etkisini gösterebilir. Sonbahar tadında bir hava ihtimali yüksek" ifadelerine yer verdi.

