İstanbul’a yağacak olan karı santimine kadar açıkladı! 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji’nin son haftalık verisinde Salı günü başlayacak olan kar yağışının 5 gün sürdüğü görüldü. İstanbul’da sıcaklığın eksilere kadar düşeceği de aktarıldı. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul’a gelecek karın 10 cm’ye kadar ulaşabileceğini duyurdu.

ORHAN ŞEN KARIN YAĞACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin haftalık hava durumu raporunu paylaştı. Ülke geneline Çarşamba gününden itibaren yeni yağışlı sistem gelecek. Sisteme ilişkin, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Batı Karadeniz’e 21-22-23 Şubat tarihlerinde kar yağacağını aktardı. Şen, Ankara'da da pazar günü ve pazartesi kar yağışı görüldüğünün altını çizdi.

“10 SANTİMİ GÖREBİLME İHTİMALİMİZ VAR”

Prof. Şen, İstanbul'a gelecek olan karın, önceki yağışlardan 2-3 cm daha fazla olacağını ve kar kalınlığının 10 cm'ye ulaşabileceğini vurgularken, “Kuzey Doğu'dan gelen rüzgarlar Sibirya'nın üzerinden gelen yüksek basıncında olduğu, deniz etkisini de katarak, Marmara Bölgesini ve Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışı yapar” diyen Prof. Dr. Şen, şunları söyledi.

“Önümüzdeki hafta sonu kuvvetli bir kar yağışı geliyor İstanbul'a, ikinci kar yağışı için biraz daha fazla demiştik haftaya gelecek olan içinde geçen yağan kardan fazla olacağını söyleyebiliriz. 21'inde Cuma günü beklenen kar, Cumartesi veya Pazar'a da sarkabilir. Bugünlerde gelecek olan kar biraz fazla gözüküyor. Kuzey Doğu'dan gelen rüzgarlar Sibirya'nın üzerinden gelen yüksek basıncında olduğu, deniz etkisini de katarak, Marmara Bölgesini ve Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışı yapar. Geçen yağan kardan 2-3 santim daha fazla kar yağışı olabilir. 10 santimi görebilme ihtimalimiz var. Baktığımız zaman önümüzdeki hafta sonu sıcaklıklarda 4 dereceye kadar düşebiliyor.”

İSTANBUL’A 5 GÜNLÜK KAR YAĞACAK

Sibirya üzerinden sert soğuk ve karlı sistem yurdu çepeçevre saracak. 19-25 Şubat arasında beklenen yağışların pek çok ilde etkisinin yoğun olacağı tahmin ediliyor. Gelecek yeni sistemin ise Türkiye’yi çepeçevre saracağı belirtildi. Ancak Meteoroloji’nin uzun vadeli hava tahmininde İstanbul için kar yağışının Salı günü başlayarak 5 gün boyunca süreceği görüldü.