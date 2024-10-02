İstanbul'a yağmur düşmüyor barajlardaki düşüş devam ediyor. İSKİ son verileri açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'a yağmur düşmüyor barajlardaki düşüş devam ediyor. İSKİ son verileri açıkladı

İSKİ’nin açıkladığı son verilere göre Megakent İstanbul’da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 38,02 olarak ölçüldü.

20 milyonluk megakent İstanbul’da barajların doluluk oranı vatandaşlara korku vermeye devam ediyor. Yaz döneminde kuraklık ile mücadele eden İstanbul’da barajların doluluk oranı her geçen gün düşmeye devam ediyor.

İstanbul genelinde faaliyet gösteren barajların doluluk oranı ortalama olarak yüzde 38,02 olarak ölçüldü. Son iki haftadan bu yana ise barajlardaki düşüş stabil bir şekilde devam ediyor. Ancak geçtiğimiz yıl aynı zaman diliminde İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 22,74 olarak ölçülmüştü.

İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı en fazla olan baraj yüzde 26,87 ile Terkos barajı olurken doluluk oranı en düşük olan baraj ise yüzde 0,37 ile Istrancalar barajı oldu.

ekran-goruntusu-2024-10-02-092004.png

İstanbul genelindeki barajların doluluk oranları şöyle ölçüldü:

  • Ömerli yüzde 21,12
  • Darlık yüzde 14,03
  • Elmalı yüzde 1,64
  • Terkos yüzde 26,87
  • Alibey yüzde 0,92
  • Büyükçekmece yüzde 18,39
  • Sazlıdere yüzde 12,86
  • Istrancalar yüzde 0,37
  • Kazandere yüzde 0,29
  • Papuçdere yüzde 3,52

Son Haberler
İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon! 6 gözaltı
FETÖ’nün hücre evlerine operasyon!
THY'den İran, Ürdün ve Irak kararı
THY'den İran, Ürdün ve Irak kararı
Saray'ın sesi Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel'e: Dik dur eğilme!
Saray'ın sesi Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel'e: Dik dur eğilme!
İsmail Kartal Süper Lig’e dönüyor. İşte görüştüğü takım
İsmail Kartal Süper Lig’e dönüyor. İşte görüştüğü takım
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü