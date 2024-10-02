İstanbul'a yağmur düşmüyor barajlardaki düşüş devam ediyor. İSKİ son verileri açıkladı

20 milyonluk megakent İstanbul’da barajların doluluk oranı vatandaşlara korku vermeye devam ediyor. Yaz döneminde kuraklık ile mücadele eden İstanbul’da barajların doluluk oranı her geçen gün düşmeye devam ediyor.

İstanbul genelinde faaliyet gösteren barajların doluluk oranı ortalama olarak yüzde 38,02 olarak ölçüldü. Son iki haftadan bu yana ise barajlardaki düşüş stabil bir şekilde devam ediyor. Ancak geçtiğimiz yıl aynı zaman diliminde İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 22,74 olarak ölçülmüştü.

İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı en fazla olan baraj yüzde 26,87 ile Terkos barajı olurken doluluk oranı en düşük olan baraj ise yüzde 0,37 ile Istrancalar barajı oldu.

İstanbul genelindeki barajların doluluk oranları şöyle ölçüldü: