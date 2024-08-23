İstanbul'a yakınlar üstelik de sudan ucuzlar. Deniz keyfi yapılacak en güzel sahiller

AKÇAKESE KÖYÜ

İstanbul'a 70 km mesafede bulunan Akçakese köyü, temiz denizi ve kumsalıyla öne çıkan sakin bir köydür. Günübirlik veya konaklamalı bir tatil için tercih edilen bu saklı cennet, temiz havası ve yeşil bitki örtüsüyle dikkat çeker. Hem İstanbullular hem de şehir dışından gelenler, burada rahat bir nefes alabilirler.

NASIL GİDİLİR?

Şile'yi geçtikten sonra yolun tek şeritli hale geldiği noktaya kadar devam edin. Kabakoz köyünü geçtikten sonra Kandıra tabelasından sola dönün. Sonraki köy Akçakese olacaktır. Navigasyon, sizi doğru şekilde sahile kadar götürecektir. Sahil kısmına araçla geçiş yasak olduğundan, arabalarınızı dışarıda bırakıp kısa bir yürüyüş yapmanız gerekiyor. Bölgede bir restoran bulunuyor ve sahil girişinde Yeşim Camping yer alıyor. Burada konaklamak isterseniz, ahşap bungalovlarda kalabilirsiniz.

TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM

Akçakese Köyü'ne Üsküdar'dan 139A, Şişli/Mecidiyeköy'den 252 ve 139A, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan E-3 ve 139A, Kadıköy'den ise M4 Metro - 139A otobüsleriyle ulaşabilirsiniz. Köyden sahile yürümek için yaklaşık 20 dakikalık bir mesafe kat etmeniz gerekecek.