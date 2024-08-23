İstanbul'a yakınlar üstelik de sudan ucuzlar. Deniz keyfi yapılacak en güzel sahiller

İstanbul'a yakınlar üstelik de sudan ucuzlar. Deniz keyfi yapılacak en güzel sahiller
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'a yakın, deniz keyfi yaşanacak harika plajları ortaya çıktı. Bu plajların İstanbul'dan fazla uzaklaşmadan, huzurlu ve ekonomik olduğu vurgulandı.

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İstanbul'a yakınlar üstelik de sudan ucuzlar. Deniz keyfi yapılacak en güzel sahiller 1

KİLİMLİ KOYU

Kilimli Koyu'na ulaşmak için önce Ağva'ya gitmeniz gerekiyor. Üsküdar'dan kalkan 139A numaralı otobüslerle yaklaşık dört saat süren bir yolculuk sonrası Ağva'ya varabilirsiniz. Ardından, 5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek veya taksiyle 35-40 TL karşılığında kat edebilirsiniz. Bölgede ateş yakmak ve kamp yapmak yasaklanmış durumda çünkü sahil bir işletmeye kiralanmış; kamp yapmaya kalkarsanız, işletme yetkilileri tarafından uyarılabilirsiniz. Yüzmeye uygun plajlarıyla beklentilerinizi karşılayacak bir yer.

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İstanbul'a yakınlar üstelik de sudan ucuzlar. Deniz keyfi yapılacak en güzel sahiller 2

KADIRGA KOYU

Ağva'nın merkezine yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıkta bulunan Kadırga Koyu, henüz keşfedilmemiş doğal güzelliklerden biridir. Amfi tiyatroyu andıran kaya oluşumlarına ulaşmak için Büyükbucaklı Köyü'nden kuzeye doğru yaklaşık 1 kilometrelik keyifli bir yürüyüş yapmanız gerekiyor. Bu kayalar, günümüzde güneşlenme alanı olarak kullanılıyor ve tepe noktaları piknik yapmak için ideal bir mekan sunuyor.

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İstanbul'a yakınlar üstelik de sudan ucuzlar. Deniz keyfi yapılacak en güzel sahiller 3

CENEVİZ KALESİ PLAJI

Ankara ve İstanbul'un tam ortasında yer alan Akçakoca, doğa, tarih ve denizle iç içe bir ilçedir. Anadolu'nun bu cennet köşesi, zengin bitki örtüsü ve 40 kilometre boyunca uzanan temiz kumsalıyla dikkat çekiyor. Ceneviz Kalesi Plajı, mavi bayraklı plajlardan biri olup, az bilinen bir yer olmasından dolayı doğal yapısını korumuş durumda.

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İstanbul'a yakınlar üstelik de sudan ucuzlar. Deniz keyfi yapılacak en güzel sahiller 4

CEBECİ PLAJI / KEFKEN

Cebeci, Kandıra ilçesine bağlı bir tatil köyü olup, karşısında Kefken Adası'nın eşsiz manzarasına sahip mavi bayraklı bir sahildir. Deniz suyu oldukça temiz olup, kumsalı incecik bir kuma sahiptir. Burada, İstanbul'daki restoranların kalitesinde yemekler bulabilirsiniz, tek fark balıkların taze olması ve sebzelerin Kandıra'nın köy bahçelerinden günlük olarak toplanmasıdır.

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İstanbul'a yakınlar üstelik de sudan ucuzlar. Deniz keyfi yapılacak en güzel sahiller 5

ÇATALCA

İstanbul'un Çatalca ilçesi, günübirlik deniz kaçamağı yapmak isteyenler için harika bir seçenek.

Özellikle Çilingoz, deniz ve ormanın buluştuğu büyüleyici doğasıyla öne çıtı. Burada çadır kurup kamp yapabilir, ailenizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Listenize eklemenizi önerildi.

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İstanbul'a yakınlar üstelik de sudan ucuzlar. Deniz keyfi yapılacak en güzel sahiller 6

AKÇAKESE KÖYÜ

İstanbul'a 70 km mesafede bulunan Akçakese köyü, temiz denizi ve kumsalıyla öne çıkan sakin bir köydür. Günübirlik veya konaklamalı bir tatil için tercih edilen bu saklı cennet, temiz havası ve yeşil bitki örtüsüyle dikkat çeker. Hem İstanbullular hem de şehir dışından gelenler, burada rahat bir nefes alabilirler.

NASIL GİDİLİR?

Şile'yi geçtikten sonra yolun tek şeritli hale geldiği noktaya kadar devam edin. Kabakoz köyünü geçtikten sonra Kandıra tabelasından sola dönün. Sonraki köy Akçakese olacaktır. Navigasyon, sizi doğru şekilde sahile kadar götürecektir. Sahil kısmına araçla geçiş yasak olduğundan, arabalarınızı dışarıda bırakıp kısa bir yürüyüş yapmanız gerekiyor. Bölgede bir restoran bulunuyor ve sahil girişinde Yeşim Camping yer alıyor. Burada konaklamak isterseniz, ahşap bungalovlarda kalabilirsiniz.

TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM

Akçakese Köyü'ne Üsküdar'dan 139A, Şişli/Mecidiyeköy'den 252 ve 139A, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan E-3 ve 139A, Kadıköy'den ise M4 Metro - 139A otobüsleriyle ulaşabilirsiniz. Köyden sahile yürümek için yaklaşık 20 dakikalık bir mesafe kat etmeniz gerekecek.

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İstanbul'a yakınlar üstelik de sudan ucuzlar. Deniz keyfi yapılacak en güzel sahiller 7

BURGAZADA

Adalar her zaman cazibesini korur, ancak Burgazada diğer üç adaya göre daha sakin bir atmosfere sahiptir. Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada'nın aksine Kalpazankaya dışında çok fazla ilgi çekici yeri olmayan ada, bu yüzden daha az kalabalıktır. At arabalarının da azlığı, adada yürüyüş yapmayı daha keyifli hale getirir. Şehir gürültüsünden, kalabalıktan ve trafiğin karmaşasından uzakta, Burgazada'nın yeşili ile Marmara'nın mavisinin buluştuğu bu huzur dolu yerde denize girmek tüm yorgunluğunuzu alacaktır.

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