İstanbul'a yeni stadyum! Müjdeyi sosyal medyadan verdiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'a yeni stadyum! Müjdeyi sosyal medyadan verdiler

Fatih Karagümrük'ün karşılaşmalarını yaptığı Vefa Stadyumu'nun yerine yeni bir stat inşa edileceği açıklandı. 1945 senesinde inşa edilen Vefa Stadyumu yerine yeni statla ilgili müjdeyi Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan verdi.

TFF 1. Lig’de yer aldığı dönemlerde karşılaşmalarını Vefa Stadyumu’nda yapan Fatih Karagümrük, 2020-21 sezonunda Süper Lig’e yükselmesinin sonrasında karşılaşmalarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve çeşitli stadyumlarda oynamıştı. Bu süreçte yeni stat inşaatı için başvurularda bulunan fakat sonuç alamayan kırmızı-siyahlılar yeni stadyumuna kavuşuyor.

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Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Vefa Stadyumu’nun yerinde 7 bin 680 kapasiteli yeni bir stadyumun inşa edileceğini duyurdu.

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Fatih Karagümrük taraftarına sosyal medya hesabı üzerinden müjdeyi veren başkan Turan şunları söyledi:

"Fatih Karagümrük'ümüz ve taraftarlarımızla, Kocaelispor maçı öncesi güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kulübümüzün 100’üncü yılında Karagümrük’ümüz, 7 bin 680 seyirci kapasiteli, 46 bin 000 metre kare inşaat alanıyla yeni stadına kavuşuyor."

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