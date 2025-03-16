İstanbul'a yeni stadyum! Müjdeyi sosyal medyadan verdiler

TFF 1. Lig’de yer aldığı dönemlerde karşılaşmalarını Vefa Stadyumu’nda yapan Fatih Karagümrük, 2020-21 sezonunda Süper Lig’e yükselmesinin sonrasında karşılaşmalarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve çeşitli stadyumlarda oynamıştı. Bu süreçte yeni stat inşaatı için başvurularda bulunan fakat sonuç alamayan kırmızı-siyahlılar yeni stadyumuna kavuşuyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Vefa Stadyumu’nun yerinde 7 bin 680 kapasiteli yeni bir stadyumun inşa edileceğini duyurdu.

Fatih Karagümrük taraftarına sosyal medya hesabı üzerinden müjdeyi veren başkan Turan şunları söyledi: