İstanbul'a yeniden kar geliyor. Bu tarihlere dikkat! Daha şiddetli geçecek

Düzenleme: Kaynak: NTV
İstanbul'a yeniden kar geliyor. Bu tarihlere dikkat! Daha şiddetli geçecek

Meteoroloji'den İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı geldi. Önümüzdeki hafta Sibirya üzerinden gelecek yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte megakent yeniden karla buluşacak.

2 günlük etkili kar yağışı sonrası soğuk hava dalgası megakenti terk etti derken meteorolojiden yeni kar yağışı uyarısı geldi.

Önümüzdeki hafta İstanbul, Sibirya üzerinden gelecek yeni soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Soğuk hava beraberinde kar da getirecek.

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Meteorolojiden yeni uyarı geldi. Kar, İstanbul'a geri dönüyor.

İstanbul haftayı kar yağışıyla geçirdi. Okullar tatil edildi.

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Kar, İstanbul'u terk edecek ve havalar ısınacak diye beklenirken megakent Sibirya'dan gelecek yeni soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Soğuk hava ile birlikte kar da geliyor. Yurt genelinde de sıcaklıklar hissedilir seviyede düşecek.

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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul'da da ayın 19'u ile 22'si arası kar ihtimali oldukça yüksek" dedi.

Havanın geçen haftakinden daha soğuk olacağına dikkat çeken Çalışkan, "Hem nem var hem sıcaklıklar çok düşük. Bu seferki kar yağışı geçen haftakine göre daha yoğun gözüküyor" diye konuştu.

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Sıcaklıkların eksi 5'lere kadar ineceğini dile getiren Çalışkan, Ankara için de kar uyarısında bulunarak "Önümüzdeki hafta daha yoğun daha lapa lapa daha yolları kapatabilecek bir kar yağışı olacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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