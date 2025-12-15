Göçmen kaçakçılığını engellemek adına yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otomobilde Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlerin İstanbul'a gitmeye çalıştıkları bildirilirken, göçmenleri yola çıkaran 2 organizatör yakalandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.