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İstanbul-Ankara yoluna 6 TruGo daha kuruldu

TOGG fabrikasının açılışına günler kala şarj istasyonlarının kurulum çalışmaları da hızlandığı ifade edildi. İstanbul-Ankara arasındaki HighWay Dinlenme Tesisleri'ne 6 adet TruGo şarj cihazı kurulduğu bildirildi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 14:05
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İstanbul-Ankara yoluna 6 TruGo daha kuruldu

İstanbul-Ankara yoluna 6 TruGo daha kuruldu
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Togg yollara çıkmak için gün sayarken şarj cihazlarının yerleşimleri de son sürat sürüyor. Kısa sürede büyük başarılara imza atan Togg'u ve diğer tüm elektrikli otomobilleri şarj edecek olan TruGo şarj cihazlarından 6 tanesinin daha kurulumu bitti.

İstanbul-Ankara arasındaki HighWay Dinlenme Tesisleri'ne kurulan 4 tane 180 kW, 2 tanesi de 300 kW üzeri toplam 6 şarj cihazı yakında hizmete alınacak.

TruGo'dan yapılan açıklamada "Dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri, toplam 6 adet şarj cihazımızı, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’ne kurduk. Tüm elektrikli araç kullanıcıları bu cihazları pek yakında kullanabilecek" ifadeleri kullanıldı.

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