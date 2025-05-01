İstanbul'da 1 Mayıs! Yollar kapalı, seferler iptal

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, siyasi partiler, sendikalar ve dernekler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy'de, Türk-İş ise Kartal Meydanı'nda kutlayacak.
KAPALI YOLLAR LİSTESİ UZADI GİTTİ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da çeşitli güvenlik önlemleri ve ulaşım kısıtlamaları uygulanacak. İstanbul Valiliği, 1 Mayıs'ta bazı metro hatlarının ve toplu taşıma araçlarının seferlerini durduracak. İşte önemli bazı noktalar:
Metro ve Toplu Taşıma Kısıtlamaları:
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı: Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro durakları (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) kapalı olacak.
Kabataş-Taksim Füniküler hattı: Sefere kapatılacak.
İstiklal Caddesi Nostalji Tramvayı: Seferleri durdurulacak.
Tünel Meydan-Karaköy Füniküler hattı: Sefere durdurulacak.
M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı: Gayrettepe metro durağı kapatılacak.
M7 İstoç-Yıldız metro hattı: Kağıthane-Yıldız arası duraklar kapatılacak.
Bağcılar-Kabataş Tramvay hattı: Topkapı istasyonu son durak olacak.
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattı: Cibali istasyonu son durak olacak.
Trafik Kısıtlamaları:
Birçok ana cadde ve yol, özellikle Beyoğlu, Fatih, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi ilçelerde kapanacak. Bazı yollar şunlardır:
Tarlabaşı Bulvarı, İstiklal Caddesi ve çevresindeki yollar.
Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Karaköy çevresi gibi önemli yollar trafiğe kapatılacak.
Alternatif Güzergahlar:
Sahil Kennedy Caddesi gibi alternatif yollar kullanılabilecek.
Haliç Köprüsü ve D-100 güzergahları alternatif yol olarak sunulmuş.
Diğer Tedbirler:
Otobüs durakları belirli noktalarda kaydırılacak.
İSPARK otoparkları ve çevresindeki otoparklar boşaltılacak.
İstanbul'daki iskelelerde bazı seferler iptal edilecek, sadece Üsküdar'a geçiş yapılacak.
ŞİŞLİ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)
Cumhuriyet Caddesi, Şişli ve Taksim Meydanı istikameti trafikten kapatılacaktır. (Divan Otel Önü Kavşak ile Harbiye Askeri Müze Önü kapama noktası arası)
Halaskargazi Caddesi, Şişli ve Taksim Meydanı istikameti trafikten kapatılacaktır. (Harbiye Askeri Müze Önü ışıklar ile 19 Mayıs Cadde Kesişimi arası)
Rumeli Caddesi, Halaskargazi Cadde istikameti trafikten kapatılacaktır. (Nişantaşı Kavşak Noktası ile Osman Bey Kavşak arası)
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR (ŞİŞLİ İLÇESİ)
Halaskargazi Caddesi
Merkez Caddesi
Piyalepaşa Bulvarı
Vatan Caddesi
19 Mayıs Caddesi
Kazlıçeşme Yolu
Abide-i Hürriyet Caddesi, Çağlayan Alt Geçidi ve Çağlayan Adliye Önü ışıklar itibariyle trafikten kapatılacaktır.
Büyükdere Caddesi, Taksim Meydan ve Şişli istikameti trafikten kapatılacaktır. (19 Mayıs Cadde Kesişimi ile Mecidiyeköy Meydan arası)
Büyükdere Caddesi, Esentepe Varyant Altı ile Mecidiyeköy arası araç trafiğine kapatılacaktır.
Merkez Cadde, Geçit Sokak, Abide-i Hürriyet Cadde istikameti trafikten kapatılacaktır. (Kuştepe Köprü Altı ile Abidei Hürriyet Cadde arası)
Darülaceze Caddesi, araç trafiğine kapatılacaktır.
Abide-i Hürriyet Caddesi, Feriköy istikameti trafikten kapatılacaktır. (Hürriyet Tepe ışıklar ile Ergenekon Caddesi arası)
İzzetpaşa Cadde, Halaskargazi Cadde istikameti trafikten kapatılacaktır. (Abide-i Hürriyet Cadde Kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası)
Ergenekon Caddesi, Pangaltı istikameti trafikten kapatılacaktır. (Kurtuluş Cadde Kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası)
Dolapdere Caddesi, Pangaltı Altı istikameti trafikten kapatılacaktır. (Poyraz Sokak Kesişimi ile Ergenekon Caddesi arası)
Mahmut Ağa Yokuşu, Kurtuluş istikameti trafikten kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Kesişimi ile Yay Meydanı Sokak arası)
Sıracevizler Caddesi, Dolmabahçe Tünel istikameti trafikten kapatılacaktır. (Varyant Altı Kağıthane Tünel Dönüşü itibariyle)
Akar Caddesi, Dolmabahçe Tünel istikameti trafikten kapatılacaktır. (Varyant Altı Dolmabahçe Taksim Dönüşü itibariyle)
Darülaceze Yolu Caddesi, Feriköy istikameti trafikten kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi itibariyle)
İncirli Dede Caddesi, Feriköy istikameti trafikten kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi itibariyle)
Dolmabahçe Tüneli, Dolmabahçe Meydan istikameti trafikten kapatılacaktır. (Akar Caddesi Tünel Girişi itibariyle)
Duçi Sokak ile Huzur Sokak, Sıracevizler Caddesi istikameti trafikten kapatılacaktır.
2. BEYOĞLU İLÇESİ
İstiklal Caddesi ve çevresi ile tüm ara sokaklar kapalı olacaktır.
Sıraselviler Caddesi – Trafik kapanacak.
Taksim Meydanı ve çevresi tamamen yaya trafiğine açılacak, araç trafiğine kapalı olacaktır.
Galata Köprüsü üzerinden geçişler sınırlıdır.
Alternatif Güzergahlar:
Halaskargazi Caddesi
Müşir Feyzullah Efendi Caddesi
Piyalepaşa Bulvarı
3. FATİH İLÇESİ
Vatan Caddesi, Şehzadebaşı, Topkapı İstikametleri kapalı olacaktır.
Fatih Sultan Mehmet Caddesi kapanacak.
Atatürk Bulvarı kapanacak.
Aksaray Meydanı üzerinden geçiş yasaklanacak.
Alternatif Güzergahlar:
Mevlana Caddesi
İskenderpaşa Caddesi
Edirnekapı Caddesi
KADIKÖY İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)
1. Kavak İskele Caddesi – Tıbbiye Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Caddesi – Tıbbiye Caddesi kesişimi arasında kalan tıbbiye caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
2. Tıbbiye Caddesi – Rıhtım Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Sokak – Rıhtım caddesi arasında kalan rıhtım caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
3. Rıhtım Sokak – Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi – Albay Faik Sözdener caddesi kesişimi arasında kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
4. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi – Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi arasında kalan Kurbağalıdere Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
5. Söğütlüçeşme Caddesi -Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Rıhtım Caddesi - Söğütlüçeşme Caddesi Kesişimi arasında kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
ALTERNATİF YOLLAR
1. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)
2. Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti)
3. Dr. Esat Işık Caddesi
4. Acıbadem Caddesi
5. Recep Peker Caddesi
6. Bağdat Caddesi
7. D-100 Karayolu
8. Taşköprü Caddesi
9. Dr. Eyüp Aksoy Caddesi
5. KARTAL İLÇESİ
İstanbul Caddesi ve çevresi, etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak.
Kartal Meydanı etrafındaki yollar kapalı olacaktır.
Büyükçekmece - Kartal yönü güzergahı, trafik akışını engelleyecek şekilde düzenlenmiştir.
Alternatif Güzergahlar:
E-5 Karayolu
Pendik Yolu
Şifa Caddesi
6. ATAŞEHİR İLÇESİ
Kayışdağı Caddesi, trafik akışı engellenecek.
Müze Caddesi ve civarındaki yollar kapalı olacaktır.
Alternatif Güzergahlar:
Barbaros Caddesi
İçerenköy Caddesi
7. BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ
Büyükçekmece Yolu kapanacak.
Kanuni Sultan Süleyman Caddesi trafiğe kapalı olacaktır.
Alternatif Güzergahlar:
Beylikdüzü Yolu
Küçükçekmece Yolu
TOPLU TAŞIMA DÜZENLEMELERİ
Bazı metro, tramvay ve otobüs hatları, 1 Mayıs eylemleri sırasında hizmet vermeyecektir.
Taksim - Kabataş arasında bulunan Füniküler hattı kapanacak.
Otobüs hatlarında güzergah değişiklikleri yapılacak, bazı otobüs durakları geçici olarak iptal edilecektir.