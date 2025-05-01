İstanbul'da 1 Mayıs! Yollar kapalı, seferler iptal

İSPARK otoparkları ve çevresindeki otoparklar boşaltılacak.

İstanbul'daki iskelelerde bazı seferler iptal edilecek, sadece Üsküdar'a geçiş yapılacak.

Cumhuriyet Caddesi, Şişli ve Taksim Meydanı istikameti trafikten kapatılacaktır. (Divan Otel Önü Kavşak ile Harbiye Askeri Müze Önü kapama noktası arası)

Halaskargazi Caddesi, Şişli ve Taksim Meydanı istikameti trafikten kapatılacaktır. (Harbiye Askeri Müze Önü ışıklar ile 19 Mayıs Cadde Kesişimi arası)

Rumeli Caddesi, Halaskargazi Cadde istikameti trafikten kapatılacaktır. (Nişantaşı Kavşak Noktası ile Osman Bey Kavşak arası)

Abide-i Hürriyet Caddesi, Çağlayan Alt Geçidi ve Çağlayan Adliye Önü ışıklar itibariyle trafikten kapatılacaktır.

Büyükdere Caddesi, Taksim Meydan ve Şişli istikameti trafikten kapatılacaktır. (19 Mayıs Cadde Kesişimi ile Mecidiyeköy Meydan arası)

Büyükdere Caddesi, Esentepe Varyant Altı ile Mecidiyeköy arası araç trafiğine kapatılacaktır.

Merkez Cadde, Geçit Sokak, Abide-i Hürriyet Cadde istikameti trafikten kapatılacaktır. (Kuştepe Köprü Altı ile Abidei Hürriyet Cadde arası)

Abide-i Hürriyet Caddesi, Feriköy istikameti trafikten kapatılacaktır. (Hürriyet Tepe ışıklar ile Ergenekon Caddesi arası)

İzzetpaşa Cadde, Halaskargazi Cadde istikameti trafikten kapatılacaktır. (Abide-i Hürriyet Cadde Kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası)

Ergenekon Caddesi, Pangaltı istikameti trafikten kapatılacaktır. (Kurtuluş Cadde Kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası)

Dolapdere Caddesi, Pangaltı Altı istikameti trafikten kapatılacaktır. (Poyraz Sokak Kesişimi ile Ergenekon Caddesi arası)

Mahmut Ağa Yokuşu, Kurtuluş istikameti trafikten kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Kesişimi ile Yay Meydanı Sokak arası)

Sıracevizler Caddesi, Dolmabahçe Tünel istikameti trafikten kapatılacaktır. (Varyant Altı Kağıthane Tünel Dönüşü itibariyle)

Akar Caddesi, Dolmabahçe Tünel istikameti trafikten kapatılacaktır. (Varyant Altı Dolmabahçe Taksim Dönüşü itibariyle)

Darülaceze Yolu Caddesi, Feriköy istikameti trafikten kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi itibariyle)

İncirli Dede Caddesi, Feriköy istikameti trafikten kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi itibariyle)

Dolmabahçe Tüneli, Dolmabahçe Meydan istikameti trafikten kapatılacaktır. (Akar Caddesi Tünel Girişi itibariyle)

Duçi Sokak ile Huzur Sokak, Sıracevizler Caddesi istikameti trafikten kapatılacaktır.

İstiklal Caddesi ve çevresi ile tüm ara sokaklar kapalı olacaktır.

Taksim Meydanı ve çevresi tamamen yaya trafiğine açılacak, araç trafiğine kapalı olacaktır.

KADIKÖY İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

1. Kavak İskele Caddesi – Tıbbiye Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Caddesi – Tıbbiye Caddesi kesişimi arasında kalan tıbbiye caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

2. Tıbbiye Caddesi – Rıhtım Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Sokak – Rıhtım caddesi arasında kalan rıhtım caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

3. Rıhtım Sokak – Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi – Albay Faik Sözdener caddesi kesişimi arasında kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

4. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi – Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi arasında kalan Kurbağalıdere Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

5. Söğütlüçeşme Caddesi -Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Rıhtım Caddesi - Söğütlüçeşme Caddesi Kesişimi arasında kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

ALTERNATİF YOLLAR

1. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

2. Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti)

3. Dr. Esat Işık Caddesi

4. Acıbadem Caddesi

5. Recep Peker Caddesi

6. Bağdat Caddesi

7. D-100 Karayolu

8. Taşköprü Caddesi

9. Dr. Eyüp Aksoy Caddesi