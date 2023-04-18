İstanbul'da 1 Ton 200 Kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da gerçekleştirilen dört operasyon sonucunda 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da 1 Ton 200 Kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da gerçekleştirilen bir dizi operasyonda yüklü miktarda geçirildi. İstanbul polisinin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 1 ton 205 kilo uyuşturucuya el konuldu. Dedektör köpeklerin de yer aldığı baskınlarda, 10’u yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin bir kısmının banyodaki duşakabin teknesine zulalandığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-15 Nisan tarihleri arasında bir dizi operasyona imza attı. Söz konusu uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda belirlenen şüphelilere yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi.

Duşakabin teknesini uyuşturucu zulası olarak kullanmışlar. Özel harekat polisi ve uyuşturucuya duyarlı hassas burunlu dedektör köpeklerin de yer aldığı Beykoz, Çatalca, Fatih ve Esenyurt’taki baskınlarda, 906 kilo 500 gram metamfetamin, 293 kilo 800 gram kristal metamfetamin, 4 kilo 357 gram esrar, 483 gram kokain, 62 kilo kimyasal madde, kırmızı reçete ile satılabilen 231 hap ve 5 tabanca ile bu silahlara ait 718 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bir kısmının banyodaki duşakabin teknesine gizlendiği gözlendi. Ele geçirilen 1 ton 200 kilo 140 gram uyuşturucu ve 62 kilo kimyasal madde ile ilgili 10’u yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.(İHA)

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