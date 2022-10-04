İstanbul 10 ilçede eş zamanla IŞİD operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, terör örgütü IŞİD adına para toplayanlara ödeme yapan 12 şüpheliyi belirledi.
Başsavcılığın gözaltı talimatı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, örgütsel faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 zanlı için bu sabah 10 ilçede 12 adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü, 2 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
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