İstanbul'da 10 ton kaçak iplik ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 10 ton kaçak iplik ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda, Bayrampaşa ilçesindeki bir depoda 10 ton kaçak polyester iplik ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen ipliklerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, ipliklerin Bayrampaşa'da bir depoda saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda ise 10 ton kaçak polyester iplik bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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