İstanbul'da 100 dolar krizi! Film sahnelerini aratmadı: 'Yerde buldum' vermem dedi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bakırköy’de ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın parasını düşürdü, arkadan gelen bir kişi parayı bularak cebine attı. Kadın parası istedi bulan kişi ‘yerde buldum’ vermem dedi. Kadın çevredeki esnaftan yardım istedi.

Olay, 13 Ağustos saat 14.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bankadan para çeken kadın kirasını ödemek için başka bir bankaya doğru yürüdüğü sırada 100 dolarını düşürdü.

Bu sırada kaldırımdan geçen bir kişi parayı alıp cebine koydu. Kadının fark ederek parasını istemesine rağmen şüpheli hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. Kadının bağırması üzerine çevredeki esnaf şüpheliyi durdurdu. "Yerde buldum" diyerek parayı geri vermek istemeyen kişi, esnafın ısrarı üzerine parayı kadına teslim ederek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kadından bilgi aldıktan sonra evine bıraktı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

