İstanbul'da 103 saat boyunca etkili olacak. Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı

Marmara Bölgesi'nde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul genelinde sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu. Yağışlı havanın Cuma gününü kadar süreceği öngörülüyor.

Yetkililer bu ayın sonlarına göre İstanbul'da kar yağışının gerçekleşeceğini belirtti.