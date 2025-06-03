İstanbul'da 14 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

Kaynak: AA
İstanbul'da 14 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

İstanbul'da 14 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir uygulama üzerinden yapılan taciz içerikli yazışmaların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, söz konusu yazışmaların H.Ş'ye (14) ait olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin görüştüğü H.Ş, "2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen kişiyle tanıştığını, cep telefonu üzerinden konuşmaya başladıklarını, bu kişinin sonraki süreçte görüşmek istememesine rağmen kendisini rahatsız ettiğini, tehdit ve şantajlarda bulunduğunu" beyan etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis, kimliği tespit edilen A.D'yi (22) Avcılar'da gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yürütülen soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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