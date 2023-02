İstanbul'da 1,5 milyon konut taşınacak. Konutların taşınacağı yeri Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'da açıklamalarda bulundu.



Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.

"Amanos Dağı'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz"

Depremin olduğu andan itibaren 85 milyon Hatay için tek yürek oldu. Buralara sağlam binalar inşa edene kadar çalışacağız. Demografik yapı ve tarihi alanlar gözetilecek. Amanos Dağı'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz.

"Hatay'da 60 bin binanın acil yıkılacak olduğunu tespit ettik"

Daha önce tespit yapılan yapılarda yine inceleme olacak. Tüm Türkiye'deki hasar tespitler 4 milyon 750 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 520 bin bina incelendi, 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık. Hatay'ımızda da 213 bin bağımsız bölümden oluşan 60 bin yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı tespitini yaptık.



14 milyon insanımızı etkileyen depremde yeni inşa çalışmalarında vatandaşlarımıza daha önceki afetlerde sözlerimizi tuttuysak yine bu şekilde yapacağız. Onların görüşleri, fikirleri bizim için değerlidir. İnşa sürecini de onlarla birlikte yapacağız.



"Bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz"

Birçok üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru zeminde, en doğru yapı tekniğine göre yapılaşma sürecini yürütüyor olacağız. 2 bin 507 yeni yuvamızın daha sözleşmelerini tamamladık, yapım aşamasına geçtik. Böylece Şubat ayında 14 bin 500 konutun inşasına başlamış olacağız. Hedefimiz hasar tespitler çerçevesinde önümüzde nisan veya mayıs ayları içerisinde köylerimizde veya merkezde konut ihalelerimizi, sözleşmelerimizi yöresel mimariye uygun bir şekilde gerçekleştirmek. Şehrin tüm dinamiklerini, önerilerini alacağız. Çalışmalarımızı 24 saat esasıyla sürdüreceğiz. İl il ilçe ilçe vatandaşlarımızın taleplerini dinleyeceğiz.



"Kentsel dönüşüm çalışmaları vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yürütülecektir"

Sanayilerimizin de ayağa kalkması için bugün de istişarelerde bulunduk. Oralarda da gerek geçici yapılanma gerek kalıcı yapılanmalara ilişkin bakanlığımız her türlü desteği verecektir. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yürütülecektir. Hatay'da da gerekli imar düzenlemeleri yaparak, vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde şehrin içinde yeni toplanma alanları açılacağı ve burada yeni yerleşimin zemine uygun teknolojilerle her türlü teknolojinin uygulanacağı, depremselliğin etkisini de en aza indirecek şekillerde her binamızda uygulanacağını ifade ediyorum.