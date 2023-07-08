İstanbul’da ‘15 Temmuz Vatan Koşusu’ için kapanacak yollar açıklandı

ANKA'nın haberine göre; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, kapatılacak yolların ve alternatif güzergahların listesini paylaştı.

Buna göre, saat 06.00'dan itibaren Çengelköy Meydan'dan başlayarak Yalı Boyu Caddesi üzerindeki köprü katılım yönü trafiğe kapatılacak.

Sürücülerin Üsküdar Güzeltepe Caddesi'ni kullanmaları gerekecek.

Açıklama ise şöyle:

“09.07.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan '15 Temmuz Vatan Koşusu' etkinliği ile ilgili Üsküdar ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

06.00 İtibariyle Kapatılacak Yollar

Çengelköy meydandan yalı boyu caddesi köprü katılım istikametine tek yön kapatılacak

Alternatif Yollar

Üsküdar Güzeltepe Caddesi”