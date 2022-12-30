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İstanbul'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon. 25 gözaltı

İstanbul'da 2 kafenin kurşunlanması, 2 kişinin öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:19
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İstanbul'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon. 25 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon. 25 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta Kağıthane ve Eyüpsultan'daki iki kafeye yönelik silahlı saldırı, aynı gün M.E.K'nin öldürülmesi ile 25 Aralık'ta silahlı saldırıda yoldan geçen Kur'an kursu hocası R.A'nın öldürülmesi ve O.K'nin yaralanması olaylarına ilişkin çalışma yaptı.

Silahlı saldırılar ve cinayetlerin iki ayrı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda, 25 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 10 ruhsatsız tabanca, 163 mermi, 1 kilogram eroin ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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