12 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da 2 bina çatladı. Vatandaşlar sokakta sabahladı

İstanbul'da 2 bina çatladı. Vatandaşlar sokakta sabahladı

Güngören’de 4 katlı binada gece saatlerinde çatlaklar meydana geldi. Belediye ve zabıta ekipleri binada incelemelerde bulunurken tedbir amacıyla bitişik iki bina tahliye edildi. Çatlamanın yapımını devam eden inşaattan mı kaynaklandığı araştırılıyor.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 08:55
Takip Et

İstanbul'da 2 bina çatladı. Vatandaşlar sokakta sabahladı

İstanbul'da 2 bina çatladı. Vatandaşlar sokakta sabahladı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, 03.00 sıralarında Güngören Genç Osman Mahallesi, Mehmetçik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde binadan seslerin gelmesi üzerine şüphelenen vatandaşlar, evlerinin içinde ve bina dışında çatlakların oluştuğunu gördü. Çatlakları gören bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri ve itfaiye ekipleri çatlak olan binada incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonucunda tedbir amacıyla çatlak olan bina ve bitişiğindeki bina tahliye edildi. Binadan tahliye edilen vatandaşların bir kısmı sokakta beklerken bazı vatandaşların ise çevrede bulunan akrabalarının evlerine gittiği öğrenildi.

Boşaltılan binaların yan tarafında yapımı devam eden bir inşaat ise dikkat çekti. Çatlamanın yapımını devam eden inşaattan mı kaynaklandığı araştırılıyor.

Tahliye edilen binada oturan Nevzat Civcik isimli bir vatandaş, "Şu anda bekliyoruz, tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yan binada sallantı olmuş, herhalde fayanslar dökülmüş. Biz de onun için çıktık dışarı bekliyoruz, bakalım ne olacak. Zabıta ekipleri geldi, biz de dışarıda bekliyoruz. Bizim binada çatlak yok, yan binada var" diye konuştu.

Belediye ekiplerinin bina önündeki önlemi, incelemeler bitene kadar süreceği öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
1
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
2
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
3
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
﻿''Mucize doktor'' tam 6 ay sonra hastalarıyla buluştu
4
﻿''Mucize doktor'' tam 6 ay sonra hastalarıyla buluştu
﻿İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama. İstifa ettim diyen Yozgat İl Başkanı Metin Özışık katıldığı son toplantıda ne dedi
5
﻿İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama. İstifa ettim diyen Yozgat İl Başkanı Metin Özışık katıldığı son toplantıda ne dedi
﻿Mauro Icardi'nin model olan eşi Wanda Nara'nın fotoğrafları olay oldu .Galatasaray'dan istedikleriyle gündeme gelmişti
6
﻿Mauro Icardi'nin model olan eşi Wanda Nara'nın fotoğrafları olay oldu .Galatasaray'dan istedikleriyle gündeme gelmişti
﻿Prof. Dr. Ayaz acil diyerek duyurdu. Saniye saniye görüntülendi
7
﻿Prof. Dr. Ayaz acil diyerek duyurdu. Saniye saniye görüntülendi
﻿Kekreyemiş meyvesinin faydaları nelerdir, hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Kekreyemiş meyvesinin faydaları nelerdir, hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Kekreyemiş meyvesinin faydaları nelerdir, hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Juventus kabusu yaşadı. Bonucci takımını ipten aldı
﻿Juventus kabusu yaşadı. Bonucci takımını ipten aldı
﻿Juventus kabusu yaşadı. Bonucci takımını ipten aldı
﻿Uzmanından dikkat çeken ozon tedavisi açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken ozon tedavisi açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken ozon tedavisi açıklaması
﻿Bursa’da iki katlı ev alev alev yandı
﻿Bursa’da iki katlı ev alev alev yandı
﻿Bursa’da iki katlı ev alev alev yandı
﻿Fesleğen neye iyi gelir, zararları nelerdir?
﻿Fesleğen neye iyi gelir, zararları nelerdir?
﻿Fesleğen neye iyi gelir, zararları nelerdir?
﻿NASA'nın Ay görevi iptal olabilir: Araç kilitlendi
﻿NASA'nın Ay görevi iptal olabilir: Araç kilitlendi
﻿NASA'nın Ay görevi iptal olabilir: Araç kilitlendi
﻿Uzmanından migrende 'atak' uyarısı
﻿Uzmanından migrende 'atak' uyarısı
﻿Uzmanından migrende 'atak' uyarısı
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
﻿Aksaray Üniversitesi personel alacak
﻿Aksaray Üniversitesi personel alacak
﻿Aksaray Üniversitesi personel alacak
﻿Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 6605 sözleşmeli uzman erbaş alacak
﻿Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 6605 sözleşmeli uzman erbaş alacak
﻿Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 6605 sözleşmeli uzman erbaş alacak
﻿İstanbul'da 2 bina çatladı. Vatandaşlar sokakta sabahladı
﻿İstanbul'da 2 bina çatladı. Vatandaşlar sokakta sabahladı
﻿İstanbul'da 2 bina çatladı. Vatandaşlar sokakta sabahladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.