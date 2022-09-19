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İstanbul’da 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı

İstanbul Başakşehir'de sabah 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan saldırgan, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vurdu. Saldırganın bindiği taksinin şoförüne silahını gösterip "Bana iyi davrandın yoksa seni de öldürecektim" dediği öğrenildi. Başakşehir'de 2 kişiyi öldürdükten sonra Fatih'te polisleri vuran Güven Güler yakalandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 18:15
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İstanbul’da 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı

İstanbul’da 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı
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İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Eve giren polis, Ergül Maden'in (28) cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya gelen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler'i (61) öldürdüğünü, Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığını belirledi. G.G.'nin olayın ardından motosikletle kaçtığı tespit edildi. 

FATİH'TE POLİSLERE SALDIRDI

Polisin aradığı G.G. (32) Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

Görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, "Polis memuru arkadaşlar rutin uygulama yapıyordu. Kimlikleri çıkartırken ateş ettiler. Ateş sonucu polis memuru arkadaş yaralandı. Onlar da kaçıp gittiler. Kaldırımın üstünde kimlik isterken bunlar da ateş etti" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 10.50 sıralarında Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta kimlik uygulaması yapan Emniyet ekibine, kimlikleri sorulan 2 şüpheliden biri olan G.G. tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Olayda 2 polis memurunun yaralandığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralanan polislerimizden birinin hayati tehlikesi mevcut olup, kimliği belirlenen şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda, G.G. adlı şahsın bugün saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda E.M. (28) adlı şahıs ile 06.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde G.G (61) adlı şahsı silahla vurarak öldürdüğü, S.T. (35) ve A.T. (42) adlı şahısları ise silahla yaraladığı tespit edilmiştir. 2 farklı kasten öldürme ve 2 yaralama olayının şüphelisi G.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yaralanan polis memurlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz."

SALDIRGAN YAKALANDI

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürdükten sonra Fatih'te polisleri vuran Güven Güler yakalandı.

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