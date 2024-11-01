İstanbul'da 2 ton kaçak midye ele geçirildi

Kaynak: İHA
İstanbul'da 2 ton kaçak midye ele geçirildi

Üsküdar Kuzguncuk'ta yasal olmayan yollarla denizden çıkarılan 2 ton midye ele geçirildi. 2 şüpheliye toplam 52 bin 484 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 05.45 sıralarında Üsküdar ilçesi Kuzguncuk sahilinde yasak yolla çıkarılan midyelerin şüpheli bir araca yüklenerek taşınacağının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit eden ekipler, E.I. ile T.T. isimli şahısları yakaladı. Yapılan aramalarda ele geçirilen yaklaşık 2 ton midye muhafaza altına alındı. Midyeler doğal yaşama kazandırılabilmesi için tekrar denize dökülürken, yakalanan şüphelilere "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan toplam 52 bin 484 TL cezai işlem uygulandı.

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