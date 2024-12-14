İstanbul'da 20 İlçe Emniyet Müdürü ve 19 Şube Müdürü değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, her yıl düzenlediği il içi atamalarını açıkladı. 2024 yılı itibarıyla yapılan atamalar kapsamında, 19 şube müdürlüğü ile 20 ilçe emniyet müdürlüğünde görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Atamalarda, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü il emniyet müdür yardımcılığına atanırken, İstanbul'daki çeşitli birimlerdeki görev değişiklikleri de duyuruldu. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan ve Fatih İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü gibi isimler, il emniyet müdür yardımcılığı görevine getirildi.

Şube Müdürlüklerine Atanan İsimler:

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Hakan Öztürk ,

, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Kubilay Akbaş ,

, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne İdris Kaya ,

, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Hakan Dulkadir ,

, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne Mustafa Aktan ,

, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne Halil İbrahim Başlı ,

, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Lütfü Çırakoğlu atandı.

Bunların yanı sıra, 12 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü de farklı şubelere tayin edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüklerine Atama: