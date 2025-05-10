İstanbul’da 200 bin dolarlık hata: Polisler harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Fatih’te bir kuyumcu çöplerle birlikte pırlanta dolu poşeti çöpe attı. Yanlışlığa atılan pırlata dolu çanta çöp toplayıcısı tarafından alınarak kayıplara karıştı. Polisler, kameralardan yapmış olduğu çalışmada çöp toplayıcısını gözaltına aldı.

Olay, 6 Mayıs'ta Fatih Molla Fenari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kuyumcu çalışanı iş yeri içerisindeki çöpleri toplarken dalgınlıkla içerisinde yaklaşık 200 bin dolar değerinde pırlanta dolu poşeti de aldı. Çöplerle birlikte pırlanta dolu poşeti de atan kuyumcu çalışanı daha sonra işinin başına döndü.

KAĞIT TOPLAYICI BULDU

İş yeri sahibinin ürünlerde eksiklik olduğunu anlayarak polise haber vermesi üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuyumcu çalışanının yanlışlıkla attığı pırlanta dolu poşeti kağıt toplayıcı A.A.'nın aldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler A.A'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında "Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf" suçundan adli işlem başlatılan A.A. serbest bırakılırken 200 bin dolar değerindeki pırlantalar eksiksiz şekilde kuyumcuya teslim edildi.

İstanbul’da 200 bin dolarlık hata: Polisler harekete geçti

İstanbul’da 200 bin dolarlık hata: Polisler harekete geçti

İstanbul’da 200 bin dolarlık hata: Polisler harekete geçti

İstanbul’da 200 bin dolarlık hata: Polisler harekete geçti

İstanbul’da 200 bin dolarlık hata: Polisler harekete geçti

İstanbul’da 200 bin dolarlık hata: Polisler harekete geçti

İstanbul’da 200 bin dolarlık hata: Polisler harekete geçti

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