‘Katil bariyerler’ can almaya devam ediyor! Son kurban 22 yaşındaki Muhammet

Motosiklet sürücülerinin, özellikle virajlarda düşmesi sonrası, bariyer ve bariyer ayaklarına çarpması sonucunda hayatını kaybettiği kazalar yaşanıyor. Motosikletçiler bu tip kazalarda ölümlere neden olan bariyerler için 'katil bariyer' tabiri kullanıyor. Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde geçen pazar günü, 22 yaşındaki Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu'nun kullandığı motosiklet otomobile çarptı. Daha sonra bariyerlere çarparak ağır yaralanan Turanoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul'da motosikletlilerin ölümüne neden bariyerleri değiştirme işlemi sürüyor.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında İstanbul genelinde motosiklet dostu bariyerlerin sayısı arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu Daire Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde şimdiye kadar 22 kavşakta 20 bin metre 'Motosikletli Dostu Bariyer' yapıldı.

"2'NCİ KAT BARİYERLER MOTORCUNUN DÜZ BİR LEVHAYA VURMASI ANLAMINA GELİYOR"

'Motosiklet Dostu Bariyerler' çalışmalarına ilişkin konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Güvenli Sürüş Eğitmeni Rahmi Barutçu " Fizik kanunları gereği, motosikletler yatarak dönmek zorundalar. Virajlarda da yatarak dönmek zorundayız. Herhangi bir hatadan kaynaklanan veya zemin bozukluğundan kaynaklı olarak motosiklet sürücüsü düşebilir. Virajda düştükten sonra kayma olacağı için motosiklet sürücüsü bariyerlere veya bariyerleri yere bağlayan ayaklara çarpıyor. Bu da uzuv kopmasına kadar, ölüme kadar gidebiliyor. İkinci kat bariyerler ise motorcu arkadaşımızın düz bir metal levhaya vurması anlamına geliyor. Kıyafeti doğruysa çok ufak bir sıyrıkla ya da sıyrıksız atlatabilir. Çok önem arz ediyor" dedi.

"DÜZ GİDİŞE GÖRE VİRAJDA DÜŞME İHTİMALİ DAHA YÜKSEK"

Güvenli Sürüş Eğitmeni Rahmi Barutçu, "Bu uygulamayı daha çok virajlarda görüyoruz, motor yatarak döndüğü için, düz gidişe göre düşme ihtimali daha yüksek. Elbette düz giden bir motor da düşebilir. Düz yolda da lazım 'evet' ama bence virajlarda olması çok daha önemli. Asya yakasında hemen hemen bütün tehlikeli virajlarda uygulamalar bitirdi neredeyse. Düz zeminde de keşke olsa ama bizim için problemli olan bölüm virajlar" diye konuştu.

"DAHA GEÇEN GÜN ABİM BARİYERLERE GİRDİ, BU BARİYERLER OLSAYDI AYAĞI KIRILMAYACAKTI"

Motosiklet sürücüsü Metin Kaya "Kafalarımız hep bu bariyerlere geliyor. İkinci bariyer olmayınca, bu virajlarda motor kullanıcıları bariyerlere vuruyor. Vurduğumuz zaman kafamız buralara çarpıyor. Hele bir de kask yoksa çok daha tehlikeli oluyor" dedi. Motosiklet sürücüsü Levent Akdemir ise "Hayati tehlikemizi önlüyor. Daha geçen abim bariyerlere girdi, ayağı kırıldı. Bu 2'nci bariyerler olsaydı kırılmayacaktı. Kafanın direkt oraya girmesini önlüyor, motorla direkt oraya girmeyi önlüyor" diye konuştu.

(Kaynak: DHA)