İstanbul'da 253 otelin kapısına kilit vurulacak! Bolu yangını acı gerçeği ortaya çıkardı...

Düzenleme: Kaynak: T24
İstanbul'da 253 otelin kapısına kilit vurulacak! Bolu yangını acı gerçeği ortaya çıkardı...

Yangın faciasının ardından valilikler, harekete geçti. İstanbul'da 253 otelin faaliyeti durdurulacak.

Bolu’da yaşanan felaket acı gerçekleri de ortaya çıkarıyor. Türkiye genelinde valilikler harekete geçti. İstanbul Valiliği'nin aldığı "Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan basit konaklama belgesi olmayan otellerin kapatılması" kararıyla faaliyeti durdurulacak otel sayısı 253 olduğu aktarıldı.

253 OTEL KAPATILACAK

Bolu yangın faciasında 78 kişi can vermişti. Yangının ardından ‘ihmal’ tartışmaları gündeme geldi. Otellerdeki denetimler konusunda 81 il valilikler ise harekete geçti. T 24’ün aktardığı habere göre; İstanbul Valiliği'nin aldığı "Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan basit konaklama belgesi olmayan otellerin kapatılması" kararıyla faaliyetlerine son verilecek otel sayısının 253 olduğu belirtildi. . Kent genelinde en çok kapatılacak otelin bulunduğu bölge Beyoğlu, en az otel kapatılacak bölge ise; Ataşehir olduğu aktarıldı. Kent genelindeki 39 ilçeden 12'sinde kimi otellerin faaliyetinin uygun olmadığı vurgulandı.

EN ÇOK BEYOĞLU BÖLGESİNDE

En çok faaliyetine son verilecek otelin Beyoğlu ilçesi sınırlarında olduğu belirlendi. Beyoğlu'nda 64 otel kapatılacak. İkinci sırada 46 otelle Beykoz, üçüncü sırada ise 40 otelle Arnavutköy ilçesi oldu. Listede yer alan ilçeler ve kapatılması planlanan otel sayıları şöyle:

"Arnavutköy: 40, Ataşehir: 4, Beykoz: 46, Beyoğlu: 64, Esenyurt: 19, Fatih: 7, Kadıköy: 5, Küçükçekmece: 13, Pendik: 8, Şişli: 33, Tuzla: 6 ve Ümraniye: 8"

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