İstanbul'da 28 Ekim'e kadar yasaklandı! Valilik açıkladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da 28 Ekim'e kadar yasaklandı! Valilik açıkladı

İstanbul Valiliği, il genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının, 29 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle ülkemizin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarında artış yaşanmaktadır. İstanbul Valiliği olarak yayınladığımız genelgeyle, hepimizi derinden sarsan orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişleri 23 Haziran – 15 Ekim tarihleri arasında yasaklamıştık. Bu tedbire ek olarak; İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. Patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz 2025'ten 28 Ekim 2025 tarihine kadar yasaklanmıştır. İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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