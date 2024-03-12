İstanbul'da 28 yaşındaki banka çalışanı 6 ayda milyarder oldu

Piyasa koşullarını ve diğer tüccarların davranışlarını analiz eden alım satım robotları tüccarlara, riskleri yönetmek ve kârları maksimize etmek için en iyi stratejileri belirleme konusunda yardım aldığını belirten banka çalışanı Emmeline (28), risk yönetiminde daha sistemli ve disiplinli bir yaklaşım benimsediğini ve uzun vadede kârını artırdığını söyledi.

EMMELİNE NEDEN BU PROGRAMI DENEDİ?

Ticaret robotlarını kullanmanın en büyük avantajlarından birinin 24 saat boyunca, haftanın 7 günü çalışabilmesi ve tüccarın pazarları aktif olarak takip etmiyor olmasına bağlayan Emmeline'in pazara olan fırsatları, ticaret için mevcut olmadıklarında bile değerlendirebileceğini ifade etti.

Ticaret robotlarının işlemlerinin tüccarlardan çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini iddia etti.

Ticaret robotları kullanmanın riskleri de bulunmaktadır.

Ana tehlikelerden ilkinin, ticaret robotlarının kullandığı algoritmaların ve yapay zeka sistemlerinin hataya veya arızaya duyarlı olmasından kaynaklanmakta olduğu belirtildi. Bunun da, yanlış işlemlere ve kar kaybına yol açtığı aktarıldı.

TİCARET ROBOTLARINI KULLANMAK VE İŞLEMLER İLE SONUÇLARI DİKKATLİ İZLEMEK GEREKİR

Ayrıca, piyasa koşullarının aniden değişme ve ticaret robotunun hızlı bir şekilde tepki verememe riskinin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekildi.

Bu riski en aza indirmek için, saygın hizmet sağlayıcıların ticaret robotlarını kullanmak ve işlemler ile sonuçları dikkatli izlemek gerektiği belirtildi.

Sonuç olarak, bu ticaret robotları tarafından yönlendirilen uygulamanın, tutarlı ve etkin bir şekilde kar elde etmek isteyen çevrimiçi tüccarlar için giderek daha önemli bir araç haline geldiğini belirten Emmeline; piyasa verilerini analiz ederek, işlemleri otomatikleştirerek ve riskleri yöneterek, ticaret robotları yatırımcıların finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağını savundu. Ancak, tüccarların kullanımının risklerini ve sınırlamalarını anlamalarının çok önemli olduğunu aktardı.