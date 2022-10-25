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Flaş isimler sahne alacak: İstanbul'da 29 Ekim kutlamalarının merkezi Üsküdar olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı kutlamalarının merkezi Üsküdar Meydanı olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı etkinlikte, Anadolu Ateşi dans gösteriminin ardından sanatçı Selda Bağcan şarkılarını seslendirecek.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 17:43
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İstanbul'da 29 Ekim kutlamalarının merkezi Üsküdar olacak: Flaş isimler sahne alacak

Flaş isimler sahne alacak: İstanbul'da 29 Ekim kutlamalarının merkezi Üsküdar olacak
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İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılında kentin çeşitli yerlerinde kutlama etkinleri düzenleyecek. Kutlamaların bu yılki merkezi Üsküdar Meydanı olarak açıklandı.

ANKA'da yer alan habere göre, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda da saat 20.00’de CRR Senfoni Orkestrası’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri “Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet” dinleyici ile buluşacak.

İBB Kültür AŞ’nin düzenlediği konserlerde de Eyüp Haliç Etkinlik Alanı’nda saat 20.30’da Tuğkan, Sultanbeyli Kent Meydanı’nda saat 20.30’da Yüksek Sadakat, Kağıthane Sadabat Parkı’nda saat 20.30’da Samida sahne alacak. 

KARA SURLARI’NDA 29 EKİM COŞKUSU

Fatih’te İBB’nin restore ederek kente kazandırdığı Mevlanakapı Kara Surları’nda gün boyu etkinlikler yapılacak. Maskotlu Çocuk Konseri, Pound Rockout Atölyesi, Bando Gösterisi ve Sokak Sanatları, Sihirli Bayrak Atölyesi etkinlikleri çocuklar ile buluşturulacak.

MÜZE GAZHANE BAYRAMA HAZIR

Kadıköy’deki Müze Gazhane’de de bayramda, her yaş grubuna özel, tüm güne yayılacak bir dizi etkinlik düzenlenecek. İBB Kültür AŞ tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında atölyeler, söyleşiler, gösteriler ve çok daha fazlası Müze Gazhane’de olacak. Çocuk ve yetişkinler için “Yetişkinler İçin Heykel Atölyesi, Çocuklar için Yoga, Bando Gösterisi, Tango Gösterisi ve Atölyesi” gibi ücretsiz olan etkinliklerin bazılarına “Radar İstanbul” mobil uygulaması üzerinden kayıt yaptırılabilecek. 

ÜCRETSİZ ULAŞIM İÇİN KARTLAR KİŞİSELLEŞTİRİLMELİ

İBB’nin sorumluluğundaki tüm toplu ulaşım araçları ile İstanbulkart’a entegre olan deniz motorlarında da ulaşım 24 saat boyunca ücretsiz olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından ise yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek. İstanbulkart, İstanbulkart Mobil uygulamasından, “www.bireysel.istanbulkart.istanbul” internet sitesinden veya 153’ü arayarak kişiselleştirebilir.

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