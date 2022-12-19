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İstanbul’da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi   

İstanbul'da 12-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 30 kilo uyuşturucu madde ile bin 306 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.   

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 20:57
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İstanbul’da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi   

İstanbul’da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi   
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile ilgili şüphelilerin tespit edilerek, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak 12-18 Aralık tarihleri arasında İstanbul genelinde operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 14 kilo 814 gram esrar, 9 kilo 653 gram metamfetamin, 1 kilo 677 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 656 gram kokain, 808 gram afyon sakızı, 771 gram skunk, 85 gram amfetamin, 70 bin 814 adet sentetik ecza, bin 255 adet ecstacy, 51 adet captagon, 96 kök Hint keneviri ve 10 bin 565 TL para ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 30 kilo 440 gram uyuşturucu madde ve bin 306 adet hap ele geçirilirken, bin 469 şüpheliye işlem yapıldı. 134 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

                                         

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